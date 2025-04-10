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12:51, 10 апреля 2025Путешествия

Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила в ручной клади

ФТС: Омские таможенники нашли голову крокодила у прилетевшего с Пхукета туриста
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российский турист вернулся из отпуска на тайском острове Пхукет с высушенной головой крокодила в ручной клади и попался в аэропорту Омска. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники нашли дериват с помощью рентгена во время проверки багажа прилетевших пассажиров. Мужчина признался, что привез сувенир для личной коллекции и не знал о необходимости его декларирования и предоставления разрешительных документов.

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Голову рептилии отправили на экспертизу, которая подтвердила ее подлинность. Выяснилось, что объект попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении туриста возбудили дела об административных правонарушениях по двум статьям: о несоблюдении запретов и ограничений и недекларировании товаров. Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара.

Ранее пассажир попытался тайно провезти в Россию из ОАЭ шесть бриллиантов на десятки миллионов рублей и попался. Мужчина спрятал драгоценности под одеждой.

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