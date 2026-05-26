В МИД России выступили с призывом к США

Рябков призвал США осознать меру ответственности за договоренности на Аляске

Россия призвала Соединенные Штаты осознать свою ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа», — сказал дипломат.

Он также сообщил, что с начала года Москва и Вашингтон провели ряд контактов по вопросам нормализации двусторонних отношений. При этом, по словам Рябкова, процесс идет медленно. «В час по чайной ложке. Но, по крайней мере, нет отката», — подчеркнул он.

Ранее Рябков раскрыл, что подразумевается под «духом Анкориджа». По его словам, Москва имеет в виду под этим сложившуюся между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.