Роналду преподнес невесте подарки на миллионы рублей в честь помолвки

Роналду преподнес невесте Porsche Taycan и часы Patek Philippe в честь помолвки

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес и преподнес ей роскошные подарки. Об этом сообщает Goal.

Помимо кольца с бриллиантом, который весит как минимум 25 карат, футболист подарил невесте часы люксового бренда Patek Philippe за 60 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей) и часы Audemars Piguet стоимостью 70 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

Кроме того, в список подарков в честь помолвки вошли белый автомобиль Porsche Taycan и вещи из ассортимента модных домов Dior и Louis Vuitton. Всего спортсмен потратил на презенты 350 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей).

Ранее в августе ювелиры раскрыли цену помолвочного кольца невесты Роналду. «Учитывая размер и качество бриллиантов, а также мастерство исполнения, стоимость кольца невесты может составить десятки миллионов долларов», — подчеркнула генеральный директор Cushla Whiting Анна Уайтинг.