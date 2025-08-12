Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

Роналду преподнес Родригес помолвочное кольцо за десятки миллионов долларов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес с кольцом за миллионы долларов. Цену украшения ювелиры раскрыли в разговоре с Elle.

Спортсмен преподнес модели помолвочное кольцо из платины с овальным бриллиантом, который, по мнению экспертов, весит от 22 до 30 карат. Вокруг главного драгоценного камня также расположены бриллианты весом как минимум карат, считают ювелиры.

«Учитывая размер и качество бриллиантов, а также мастерство исполнения, стоимость кольца невесты может составить десятки миллионов долларов», — подчеркнула генеральный директор Cushla Whiting Анна Уайтинг.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.