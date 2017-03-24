Главу подмосковного Красноармейска заподозрили в получении взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы городского округа Красноармейск Александра Овчинникова. Градоначальника подозревают в получении взятки. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

Расследование ведется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По предварительным данным, в период с февраля по декабрь 2016 года Овчинников получил от предпринимателя через посредника в своем рабочем кабинете взятки на общую сумму не менее 1, 46 миллиона рублей. Вознаграждение, по данным СК, предназначалось за предоставление возможности проводить на территории городского округа ярмарки.

30 ноября 2016 года сообщалось об аресте заместителя руководителя администрации городского поселения Одинцово Вячеслава Кудрявцева, задержанного с поличным при получении 4,5 миллионов рублей. По данным СК, 17 ноября 2016 года чиновник предложил руководителю коммерческой организации передать ему взятку в сумме 8 миллионов 250 тысяч рублей за изменение координат земельного участка в южной промзоне Одинцово, принадлежащего этой компании, на данные смежного участка и увеличение его площади на 400 квадратных метров.