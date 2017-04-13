Песков прокомментировал задержание Маркелова

В Кремле было известно о претензиях правоохранительных органов к экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, однако причиной его недавней отставки стали не они. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 13 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно. Но с другой стороны, та ротация, которая произошла, она в первую очередь связана все-таки с достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы региона», — пояснил Песков.

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Кроме того, он добавил, что «точка зрения следственных органов, это не приговор, приговор выносит только суд».

Следственный комитет подозревает Маркелова в попытке получить взятку в размере 250 миллионов рублей. Уголовное дело о покушении на получение взятки было возбуждено СК накануне. В московской квартире дочери Маркелова и в доме его супруги были проведены обыски. Следственные действия идут в Марий Эл.

Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по собственному желанию 6 апреля. Исполняющим обязанности руководителя республики стал председатель Арбитражного суда Московской области, бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с в течение 16 лет c января 2001-го.

Накануне, комментируя публикацию рейтинга губернаторов в журнале «Профиль», собеседник «Интерфакса» подчеркивал, что в Кремле «не занимаются формированием рейтингов глав российских регионов на основе субъективных оценок».

В феврале газета «Коммерсант» сообщала, что при принятии кадровых решений в отношении глав субъектов Федерации АП ориентируется на критерии, совместно разработанные внутриполитическим блоком Кремля с правительством и экспертным управлением АП. Критерии включают в себя, прежде всего, электоральные и экономические показатели, при этом конфликт интересов или подозрения в коррупции рассматриваются как отсекающие факторы.