В администрации президента открестились от рейтингов губернаторов

В администрации президента России заявили, что не имеют отношения к рейтингу губернаторов, опубликованному в журнале «Профиль». Об этом в среду, 12 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов на основе субъективных оценок», — сказал собеседник агентства.

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Ранее во вторник президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов. Они пройдут в сентябре этого года.

10 апреля на сайте журнала «Профиль» был опубликован так называемый «Кремлевский рейтинг» губернаторов России. Эксперты Центра развития региональной политики по пятибалльной шкале оценили вероятность отставки главы того или иного региона. Чем меньше цифра, тем меньше угроза увольнения.

«Оценка в рейтинге — сумма факторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки губернатора, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру, а не показатель эффективности его работы», — пояснили составители.

Центр основан в 2009 году экспертами и политологами, в том числе выходцами из «Фонда эффективной политики» Глеба Павловского. В процессе составления рейтинга губернаторов не используются данные социологических исследований и статистики.