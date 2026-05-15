Вода в реке резко поднялась и залила дороги в российском городе

Вода в Енисее поднялась на 60 см за сутки и затопила дорогу в Красноярске

Уровень воды в Енисее резко вырос, от разлива пострадали набережные и дороги в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

За сутки уровень воды в реке поднялся на 60 сантиметров и приблизился к критической отметке. На Острове Отдыха начали тонуть кафе и станции проката. Пляж погрузился в воду вместе с лежаками, а смотровую площадку пришлось огородить.

Кроме того, паводком от Красноярска отрезало восемь садоводств — добраться до них теперь можно только на лодке. Залитой оказалась дорога в сторону СНТ «Боровое», по ней с трудом получится проехать даже на внедорожнике. Администрация региона установила запрещающие движение знаки.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что паводки на азиатской территории страны достигли максимума. По словам синоптика, неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области, а опасные — в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области.