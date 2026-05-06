Названы российские регионы с опасным уровнем воды в реках

Синоптик Макарова: Паводки на азиатской территории РФ достигли максимума

Паводки на азиатской территории РФ достигли максимума. Все регионы с опасным уровнем воды в реках назвала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области, а опасные — в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. «Они уже фактически наблюдаются, и прогноз сохраняется, либо будут достигаться в ближайшие трое суток. И на Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму. Это Амурская область, Забайкальский край, Хабаровский край. И в Хабаровском крае, на Амуре, возможно достижение неблагоприятной отметки», — поделилась информацией она.

Помимо этого, продолжила Макарова, уровень воды дошел до неблагоприятных отметок либо достигнет их в ближайшие дни в ряде регионов европейской части страны. Речь идет о Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также Краснодарском крае, Адыгее, Ингушетии, Чеченской Республике, Северной Осетии.

Ранее сообщалось о подтоплении Ачинского округа Красноярского края из-за паводка.