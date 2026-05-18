Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 18 мая 2026Мир

В ЕС раскрыли детали обсуждений возможных переговоров с Россией

Хиппер: В ЕС не будут обсуждать Каллас в качестве переговорщика с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не будут обсуждать в ходе неформальной встречи 27 и 28 мая возможность верховного представителя сообщества по иностранным делам Каи Каллас участвовать в потенциальных переговорах с Россией. Об заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, передает РИА Новости.

«Мы будем обсуждать наши требования к Москве, то, что мы хотим обсуждать, нашу единую позицию… Речь идет о том, что говорить, а не кто это будет говорить», — ответила она на вопрос о том, есть ли дискуссии в ЕС касательно возможной кандидатуры главы евродипломатии в качестве переговорщика от объединения по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее журнал Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией, поскольку проблема заключается в ее жесткой антироссийской позиции.

При этом в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов, в числе которых бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги. Однако авторы статьи отмечают, что главным препятствием к переговорам остается неспособность стран Евросоюза договориться между собой о единой кандидатуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok