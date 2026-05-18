В ЕС раскрыли детали обсуждений возможных переговоров с Россией

Хиппер: В ЕС не будут обсуждать Каллас в качестве переговорщика с Россией

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не будут обсуждать в ходе неформальной встречи 27 и 28 мая возможность верховного представителя сообщества по иностранным делам Каи Каллас участвовать в потенциальных переговорах с Россией. Об заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, передает РИА Новости.

«Мы будем обсуждать наши требования к Москве, то, что мы хотим обсуждать, нашу единую позицию… Речь идет о том, что говорить, а не кто это будет говорить», — ответила она на вопрос о том, есть ли дискуссии в ЕС касательно возможной кандидатуры главы евродипломатии в качестве переговорщика от объединения по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее журнал Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией, поскольку проблема заключается в ее жесткой антироссийской позиции.

При этом в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов, в числе которых бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги. Однако авторы статьи отмечают, что главным препятствием к переговорам остается неспособность стран Евросоюза договориться между собой о единой кандидатуре.