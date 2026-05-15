17:23, 15 мая 2026

Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

Юлия Пересильд поддержала решение дочери Анны досрочно окончить школу
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала решение своей 16-летней дочери Анны досрочно окончить школу и поступить в институт. Ее слова приводит журнал «Семь Дней».

Юлия заявила, что не пыталась отговорить дочь, но подробно объяснила ей, какие последствия повлечет за собой такой шаг. Так, артистка предупредила дочь, что ее ждет по семь репетиторов в день.

«Я же не учусь за нее в школе. Я школу уже окончила и хорошо окончила... Это уже не мои проблемы», — пояснила Пересильд.

Актриса добавила, что учеба — это зона ответственности ребенка, и для детей нет пользы в том, что родители заново учатся вместе с ними. В то же время, по ее словам, важно рассказывать детям об интересных книгах и пользе школьных предметов во взрослой жизни, чтобы лишний раз их заинтересовать.

Ранее Анна Пересильд сообщила, что планирует поступить в институт, поскольку уже странно ощущает себя в школе. Анна добавила, что такое решение не является формой подросткового бунта или желанием привлечь внимание. По словам артистки, она готова начать взрослую жизнь и намерена учиться в театральном вузе, чтобы развивать свою карьеру.

