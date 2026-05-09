16:39, 9 мая 2026Россия

В Бурятии аварийно сел самолет, осуществлявший мониторинг лесных пожаров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России

В Бурятии аварийно сел самолет Ан-2, осуществлявший мониторинг лесных пожаров. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Сегодня воздушное судно Ан-2, осуществлявшее мониторинг лесных пожаров, по техническим причинам совершило аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Республики Бурятия», — говорится в публикации.

В ведомстве сообщили, что борт благополучно осуществил посадку. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В конце марта пассажирский самолет аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за проблемы с двигателем.

