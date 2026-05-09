В Бурятии аварийно сел самолет Ан-2, осуществлявший мониторинг лесных пожаров. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Сегодня воздушное судно Ан-2, осуществлявшее мониторинг лесных пожаров, по техническим причинам совершило аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Республики Бурятия», — говорится в публикации.

В ведомстве сообщили, что борт благополучно осуществил посадку. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

