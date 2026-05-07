Туристы-братья изнасиловали двух сестер в отеле на курорте Европы

The Sun: Туристы изнасиловали двух сестер в отеле на острове Родос

Два туриста, оказавшиеся братьями, изнасиловали двух сестер в отеле на популярном курорте Европы. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел на греческом острове Родос. Девушки 17 и 18 лет рассказали местной полиции, что познакомились с британскими отдыхающими в ночном клубе и разговорились с ними. Некоторое время они выпивали алкоголь и общались, после чего вместе пошли в расположенный неподалеку отель.

Там пары разошлись по разным номерам, где обе девушки подверглись насилию. Полиция выследила и арестовала нападавших, в их отношении возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

