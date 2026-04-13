18:48, 13 апреля 2026Путешествия

Мужчина избил и изнасиловал 73-летнюю туристку в Европе и был наказан спустя восемь лет

Зарина Дзагоева
Фото: Isaac Buj / Europa Press via Getty Images

Неизвестный мужчина избил и изнасиловал 73-летнюю туристку на европейском курорте и был наказан лишь спустя восемь лет. Об этом сообщает Express.

Известно, что британская пенсионерка часто отдыхала на острове Тенерифе, Испания. 13 мая 2018 года она находилась в арендованном доме, через забор которого преступник пробрался внутрь. В течение двух часов злоумышленник насиловал и избивал женщину, а затем вынудил ее сказать код от сейфа и украл деньги и драгоценности.

Пострадавшей не стало спустя несколько месяцев после нападения, но до этого она успела дать показания следствию. Летом 2018 года насильника поймали, вычислив его по камерам видеонаблюдения. В ходе расследования и слушания дела он отрицал свою причастность к случившемуся, однако суд учел все показания и тесты ДНК, приговорив обвиняемого к девяти годам заключения.

Ранее на этом же тайском курорте туристку из Швеции изнасиловали в отеле. Девушка встретила у магазина своего соотечественника, предположительно, арабского происхождения, и после короткого разговора поехала к нему в гости.

