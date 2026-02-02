Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 2 февраля 2026Путешествия

Туристка встретила в Таиланде соотечественника, поехала к нему в отель и была изнасилована

The Phuket News: Туристку из Швеции изнасиловали в отеле на Пхукете
Алина Черненко

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Туристку из Швеции изнасиловали в отеле города Патонг на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает местный портал The Phuket News.

Сотрудники полиции получили заявление от 26-летней европейки вечером в воскресенье, 1 февраля. Девушка рассказала, что накануне она встретила у круглосуточного магазина курорта своего соотечественника, предположительно арабского происхождения, и после короткого разговора поехала к нему в отель.

Материалы по теме:
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021

Пострадавшая утверждает, что мужчина надругался над ней в номере. По словам шведки, ей удалось сбежать и вернуться в свое жилье.

В рамках расследования правоохранители организовали для девушки медицинское обследование в больнице Патонга. Сейчас стражи правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения в районе, где произошел инцидент, и работают над установлением личности и местонахождения подозреваемого.

Ранее в этой же стране Азии депутат из Бангкока изнасиловал тайваньскую туристку и временно избежал ареста. Мужчина напоил ее в баре и предложил проводить до дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok