Туристка встретила в Таиланде соотечественника, поехала к нему в отель и была изнасилована

The Phuket News: Туристку из Швеции изнасиловали в отеле на Пхукете

Туристку из Швеции изнасиловали в отеле города Патонг на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает местный портал The Phuket News.

Сотрудники полиции получили заявление от 26-летней европейки вечером в воскресенье, 1 февраля. Девушка рассказала, что накануне она встретила у круглосуточного магазина курорта своего соотечественника, предположительно арабского происхождения, и после короткого разговора поехала к нему в отель.

Пострадавшая утверждает, что мужчина надругался над ней в номере. По словам шведки, ей удалось сбежать и вернуться в свое жилье.

В рамках расследования правоохранители организовали для девушки медицинское обследование в больнице Патонга. Сейчас стражи правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения в районе, где произошел инцидент, и работают над установлением личности и местонахождения подозреваемого.

Ранее в этой же стране Азии депутат из Бангкока изнасиловал тайваньскую туристку и временно избежал ареста. Мужчина напоил ее в баре и предложил проводить до дома.

