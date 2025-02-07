Депутат в Таиланде напоил туристку в баре и надругался над ней

Депутат из Бангкока, Таиланд, изнасиловал тайваньскую туристку и временно избежал ареста. Подробности сообщило издание Khaosod.

25-летняя женщина из Тайваня сообщила, что 9 января 35-летний Чайямфаван Манпианджит напоил ее в баре города Чиангмай. Затем он предложил туристке проводить ее до дома, где надругался над ней.

После этого потерпевшая обратилась к правоохранителям и прошла медицинское обследование, которое подтвердило признаки изнасилования. Полиция начала расследование и выдала ордер на арест парламентария.

Однако из-за депутатской неприкосновенности во время законодательной сессии задержать Манпианджита пока не удалось. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на срочном заседании парламента 20 февраля. При этом помощник депутата сообщил журналистам, что тот находится за границей.

При этом известно, что политик становится фигурантом сексуального скандала не впервые. В 2023 году его исключили из партии из-за жалоб трех женщин на домогательства. Позже он присоединился к другой партии, где выступал за равноправные браки и конституционную реформу.

Ранее в Колумбии туриста из Европы поймали в номере отеля с 15-летней девочкой. Он предложил ей за секс менее четырех тысяч рублей.