Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:47, 7 февраля 2025Путешествия

Депутат в Таиланде напоил туристку в баре и надругался над ней

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Депутат из Бангкока, Таиланд, изнасиловал тайваньскую туристку и временно избежал ареста. Подробности сообщило издание Khaosod.

25-летняя женщина из Тайваня сообщила, что 9 января 35-летний Чайямфаван Манпианджит напоил ее в баре города Чиангмай. Затем он предложил туристке проводить ее до дома, где надругался над ней.

Материалы по теме:
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022

После этого потерпевшая обратилась к правоохранителям и прошла медицинское обследование, которое подтвердило признаки изнасилования. Полиция начала расследование и выдала ордер на арест парламентария.

Однако из-за депутатской неприкосновенности во время законодательной сессии задержать Манпианджита пока не удалось. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на срочном заседании парламента 20 февраля. При этом помощник депутата сообщил журналистам, что тот находится за границей.

При этом известно, что политик становится фигурантом сексуального скандала не впервые. В 2023 году его исключили из партии из-за жалоб трех женщин на домогательства. Позже он присоединился к другой партии, где выступал за равноправные браки и конституционную реформу.

Ранее в Колумбии туриста из Европы поймали в номере отеля с 15-летней девочкой. Он предложил ей за секс менее четырех тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Перечислены популярные мифы относительно ПК-гейминга

      Мужчина заселился в отель и обнаружил в номере часть настоящего самолета

      Появились подробности об устроившем ДТП со скорой помощью в Белгороде военном

      Самого юного в России осужденного отправили в ШИЗО

      Шольц поделился откровениями о шоколадной пасте Nutella

      Главу дирекции парков и скверов российского города задержали за миллионный ущерб бюджету

      Расходы на ремонт заброшенного замка Пугачевой оценили

      В аэропорту Санкт-Петербурга начали отменять рейсы из-за аномального атмосферного давления

      МИД России ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше