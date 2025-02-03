Турист из Европы предложил 15-летней девочке переспать с ним в отпуске за четыре тысячи

Туриста из Европы поймали в номере отеля города Медельин, Колумбия, в компании 15-летней местной девочки. Об этом сообщило издание El Colombiano.

По данным полиции, 44-летний житель Дублина предложил школьнице переспать с ним за 160 тысяч песо (меньше 4 тысяч рублей). Та согласилась, и ирландец отвел ее в гостиницу.

Мужчину поймали с поличным на месте преступления, ему предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Кроме того, правоохранители арестовали менеджера отеля за поощрение детской проституции, а саму гостиницу временно закрыли.

Тем временем в Италии огласили приговор двум мужчинам, которые пригласили испанскую туристку в свой номер в отеле через Snapchat и изнасиловали. Их приговорили к пяти и двум с половиной годам лишения свободы.