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15:33, 3 февраля 2025Путешествия

Мужчины пригласили туристку в свой номер в отеле через Snapchat и изнасиловали

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Двое мужчин пригласили испанскую туристку в свой номер в отеле Италии через Snapchat и изнасиловали. Подробностями истории поделилось издание Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел еще в сентябре 2021 года, но приговор злоумышленникам вынесли только сейчас. Пострадавшая, дававшая показания по видеосвязи, рассказала, что во время отдыха в отеле в итальянской коммуне Паольманова она получила сообщение в мессенджере от двух молодых людей с приглашением зайти в гости.

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По словам испанки, сначала общение проходило нормально, и она немного выпила. «Внезапно все изменилось, когда они загнали меня в угол. Я несколько раз сказала: "Стоп, стоп", — но они не обратили на это никакого внимания», — призналась туристка.

Затем итальянцы, которым в момент совершения преступления было 18 и 19 лет, изнасиловали ее. Во время разбирательств мужчины отвергли обвинения и заявили, что лишь поцеловали девушку. Однако суд приговорил одного из них к пяти, а другого — к двум с половиной годам лишения свободы. Кроме того, их обязали выплатить испанке компенсацию в размере 15 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей).

Ранее на острове Тобаго в Атлантическом океане вооруженный мачете мужчина вместе с сообщником ворвался в дом пожилой туристки и изнасиловал ее. В суде он признал вину, раскаялся и получил маленький срок.

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