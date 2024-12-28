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19:11, 28 декабря 2024Путешествия

Мужчина с мачете изнасиловал пожилую туристку, раскаялся и получил маленький срок

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Gao Xing / Xinhua / ZumaPress.com / Globallookpress.com

На острове Тобаго вооруженный мачете мужчина вместе с сообщником ворвался в дом туристки и изнасиловал ее. Об этом сообщает Newsday.

По информации издания, инцидент произошел в декабре 2010 года, но приговор был вынесен лишь в декабре 2024-го. В связи с тем, что 38-летний Даррен Ромео признал вину и раскаялся, он получил маленький срок. Суд сократил изначальные 26 лет за взлом, грабеж и сексуальное насилие до 14 лет.

Уточняется, что Ромео и его сообщник ворвались к 63-летней женщине и украли у нее ценности и банковскую карту. При этом второй мужчина сразу сбежал, а Даррен остался, зашел к туристке в ванную и изнасиловал ее. После этого он открыл холодильник и спросил: «Нам что, даже выпить нечего?»

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

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