Экономика
10:03, 22 января 2026Экономика

В России начались проблемы с пивом

«Ъ»: Выпуск и продажи пива в России в 2025 году сократились из-за роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года производство пивоваренной продукции крепостью от 0,5 процента до 8,6 процента в России упало впервые за несколько лет, до 781,14 миллиона декалитров, что на один процент меньше, чем годом ранее. Выпуск напитков брожения в целом сократился на 0,4 процента, до 918,67 миллиона декалитров, пишет со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) «Коммерсантъ».

Собеседник издания из числа крупных производителей объяснил проблемы ростом цен на продукцию, что связано с повышением акцизов и удорожанием сырья. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин согласен с тем, что спад продаж продукции, который в минувшем году составил 13-15 процентов, не мог не повлиять на выпуск.

В текущем году государственные сборы с отрасли только возрастут. Акциз на пиво крепостью от 0,5 процента до 8,6 процента, медовухи и сидра с 1 января вырос на 10 процентов, до 33 рублей, что значительно выше официального уровня инфляции.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский добавил, что свои плоды принесло и ужесточение регулирования производства. Он ожидает, что в предстоящие годы отрасль столкнется с необходимостью перестройки, поэтому производство будет падать даже сильнее, чем в 2025-м. Кроме того, ограничения в ряде регионов бьют по небольшим магазинам разливного пива, которые являются для пивоваров важным каналом сбыта продукции.

По мнению Небольсина, особенно сильно провал проявится в первом квартале 2026-го. Дело в том, что в конце 2025 года производители резко нарастили выпуск пива перед повышением акцизов, и теперь им сначала необходимо распродать скоропортящуюся продукцию.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов 2025 года Китай обошел все европейские страны и стал крупнейшим поставщиком пива в Россию. Между тем поставки в обратном направлении заметно сократились. В период с января по ноябрь российские компании продали в КНР в полтора раза меньше пива, чем годом ранее.

