Страна БРИКС охладела к российскому пиву

ГТУ КНР: Поставки российского пива упали до 549,1 тысячи долларов

Россия серьезно снизила экспорт пива на китайский рынок. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Если в ноябре 2024 года речь шла о поставках на 1,8 миллиона долларов, то в последний месяц осени уходящего года данный показатель упал до 549,1 тысячи. Кроме того, с января по ноябрь 2025 года экспорт этого напитка в КНР составил 10,2 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года удалось выйти на показатель в 15,5 миллиона.

Ведущим поставщиком пива в Китай оказалась Германия. Ее экспорт оценивается в 96,1 миллиона долларов.

В то же время, Китай смог довести поставки своего пива в Россию с октябрьских 3,5 миллиона долларов до 3,9 миллиона в ноябре. Всего с января по ноябрь КНР экспортировала в Россию пива на 40,8 миллиона долларов. Год назад речь шла о 27,8 миллиона.

В начале декабря сообщалось, что по итогам девяти месяцев Китай оказался крупнейшим поставщиком пива в Россию. КНР увеличила отгрузки в полтора раза, потеснив Германию. На второе место по поставкам пива в Россию оказалась Чехия.