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10:04, 22 июня 2026Мир

США поразили судно в Карибском море

США поразили в Карибском море судно, якобы перевозившее наркотики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: DoD / Benjamin Applebaum / Handout / Reuters

США поразили в Карибском море судно, якобы перевозившее наркотики. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил (ВС) США в соцсети Х.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — утверждается в публикации.

В результате удара не стало двух человек, шестеро выжили. Южное командование добавило, что оно немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему.

В конце мая стало известно, что более 200 человек не выжили при авиаударах США по судам у берегов Южной Америки.

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