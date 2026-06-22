США поразили судно в Карибском море

США поразили в Карибском море судно, якобы перевозившее наркотики

США поразили в Карибском море судно, якобы перевозившее наркотики. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил (ВС) США в соцсети Х.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — утверждается в публикации.

В результате удара не стало двух человек, шестеро выжили. Южное командование добавило, что оно немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему.

В конце мая стало известно, что более 200 человек не выжили при авиаударах США по судам у берегов Южной Америки.