Раскрыты требования иностранных туристов к отдыху в России

АТОР: китайские туристы готовы пробовать русскую кухню не больше одного раза

Во время поездок по России туристы из Китая готовы пробовать русскую кухню, но не более одного раза, так что для них важно питаться привычными блюдами. Это и другие требования иностранцев к отдыху в РФ раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова рассказала, что китайские туристы также редко знают английский. «Это значит, что гиды-переводчики должны не только говорить по-китайски, но и владеть отдельными диалектами», — пояснила она.

Доступ к национальной кухне важен и для гостей из Индии. Кроме того, они любят ночную жизнь и шопинг, поэтому ценят рекомендации хороших мест по приезде. «Индийские туристы путешествуют большими семьями. Для размещения обычно нужны номера-коннекты для нянь, бабушек и так далее», — добавила Максутова.

Путешественники с Ближнего Востока в России выбирают туры VIP-класса и отели не ниже «пяти звезд». Таким образом в среднем за поездку они тратят по 350 тысяч рублей. Отмечается, что арабские туристы не любят ходить пешком и предпочитают халяльные места.

Ранее были раскрыты траты туристов из Китая в России. В среднем на поездку у них уходит по 130 тысяч рублей на человека.