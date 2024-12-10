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12:10, 10 декабря 2024Путешествия

Раскрыты требования иностранных туристов к отдыху в России

АТОР: китайские туристы готовы пробовать русскую кухню не больше одного раза
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во время поездок по России туристы из Китая готовы пробовать русскую кухню, но не более одного раза, так что для них важно питаться привычными блюдами. Это и другие требования иностранцев к отдыху в РФ раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова рассказала, что китайские туристы также редко знают английский. «Это значит, что гиды-переводчики должны не только говорить по-китайски, но и владеть отдельными диалектами», — пояснила она.

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Доступ к национальной кухне важен и для гостей из Индии. Кроме того, они любят ночную жизнь и шопинг, поэтому ценят рекомендации хороших мест по приезде. «Индийские туристы путешествуют большими семьями. Для размещения обычно нужны номера-коннекты для нянь, бабушек и так далее», — добавила Максутова.

Путешественники с Ближнего Востока в России выбирают туры VIP-класса и отели не ниже «пяти звезд». Таким образом в среднем за поездку они тратят по 350 тысяч рублей. Отмечается, что арабские туристы не любят ходить пешком и предпочитают халяльные места.

Ранее были раскрыты траты туристов из Китая в России. В среднем на поездку у них уходит по 130 тысяч рублей на человека.

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