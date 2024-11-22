Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:17, 22 ноября 2024Путешествия

Раскрыты траты китайских туристов в России

Эксперт ЦСР Максутова: китайские туристы тратят в России 130 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Китайские туристы тратят в России около 130 тысяч рублей. Эту сумму раскрыла директор центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова, ее слова цитирует «Прайм».

По словам эксперта, в структуре расходов гостей из Китая преобладают гостиницы и шоппинг. Отмечается, что путешественники предпочитают отели категории «три» и «четыре звезды».

Материалы по теме:
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024
«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
«Других способов нет»Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
18 ноября 2024

«Среди китайских туристов преобладают женщины в возрасте от 35 до 45 лет, это в основном городские жители со средним или высоким уровнем дохода и высшим образованием», — отметила Максутова.

Она добавила, что чаще всего китайцы путешествуют по России семьями, а люди старшего поколения по-прежнему часто выбирают групповые туры.

Ранее сообщалось, что за 2024 год поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос в два раза и превысил 500-600 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту

      Баскова и Киркорова лишили званий народных артистов Украины

      В США признали, что от российских ракет «Орешник» сложно защититься. Почему средства ПРО почти бессильны перед ними?

      Овечкин получил тяжелую травму и выбыл на рекордный срок. Когда он вернется и сможет ли побить рекорд Гретцки?

      Чиновники из США и Европы предложили вернуть ядерное оружие Украине для сдерживания

      Лукашенко высказался о близости мира к третьей мировой

      В питьевой воде опознали новое химическое вещество

      Зеленский лишил наград Медведчука и патриарха Кирилла

      Раскрыты траты китайских туристов в России

      В США назвали будущее президентство Трампа телешоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше