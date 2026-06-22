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10:08, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о приводящем к смерти за секунды состоянии

Мясников: Тромбоэмболия легочной артерии может за секунды привести к летальному исходу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» предупредил о состоянии, которое быстро может привести к летальному исходу. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников уточнил, что речь идет о тромбоэмболии легочной артерии — состоянии, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, оторвавшимся от стенок вен нижних конечностей. «Пропустив тромбоэмболию легочной артерии, ты можешь умереть в секунды», — заявил доктор.

Врач добавил, что на это состояние может указывать несколько симптомов. К ним Мясников отнес резко возникшую одышку, отек ноги и кашель с кровью при отсутствии проблем с легкими. Он также подчеркнул, что таким пациентам нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.

Ранее Мясников дал совет мужчинам с повышенным давлением и гипертонией. Он призвал их лечить задержки дыхания во сне.

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