Доктор Мясников дал совет мужчинам с импотенцией и гипертонией

Мясников: У мужчин с гипертонией и импотенцией может быть апноэ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал совет мужчинам с повышенным артериальным давлением и импотенцией. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, у мужчин, которые жалуются на эти проблемы, могут быть ночные задержки дыхания — апноэ. Чтобы избавиться от них, врач порекомендовал пройти СИПАП-терапию. Во время нее на пациента надевают маску, через которую под постоянным давлением подается воздух.

«Коллегам скажу такое ноу-хау. Если у вас мужчина с избыточным весом, он говорит: "У меня гипертония, не лечится, у меня импотенция, ничего не получается, я все время засыпаю на работе, за рулем", — обязательно спросите про храп», — добавил доктор.

Ранее сомнолог Александр Калинкин назвал неожиданную причину храпа. По словам врача, его может вызывать изжога.