19:58, 16 февраля 2026

Россиянам назвали неожиданную причину храпа

Сомнолог Калинкин заявил, что изжога может провоцировать храп
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jcomp / Freepik

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину храпа. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», специалист заявил, что его может провоцировать изжога.

Врач напомнил, что изжога вызывается тем, что кислота из желудка попадает в пищевод, раздражает верхние дыхательные пути и вызывает их отек. «Дыхательные пути уменьшаются в просвете, и это способствует развитию храпа, безусловно», — рассказал Калинкин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева дала совет россиянам, которые храпят. Она призвала их пройти специальное обследование, с помощью которого выявляют нарушения сна.

До этого кардиолог Юрий Беленков предупредил о неочевидной опасности храпа. По его словам, из-за него может нарушиться работа мозга.

