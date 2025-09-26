Храпящим россиянам дали главный совет

Врач Малышева призвала россиян, которые храпят, пройти полисомнографию

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дала совет храпящим людям. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

«Главное, что надо знать: если рядом с вами храпит человек, неважно, мужчина это или женщина, ему нужно пройти полисомнографию», — заявила Малышева.

Малышева объяснила, что во время храпа человек ненадолго прекращает дышать, из-за чего внутренние органы недостаточно снабжаются кислородом. Полисомнография же помогает определить, что происходит с мозгом, сердцем и другими органами во время таких остановок дыхания.

Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков назвал неочевидную опасность храпа. По словам специалиста, у храпящего человека может нарушиться работа мозга из-за того, что поступает недостаточно кислорода.