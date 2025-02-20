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11:17, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидную опасность храпа

Кардиолог Беленков: Храп может привести к нарушениям работы мозга
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидную опасность храпа. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что этот симптом может привести к нарушениям работы мозга.

Беленков объяснил, что речь идет, в частности, о ночной задержке дыхания во время сна — ночном апноэ. Если эти задержки происходят каждую ночь, то мозг получает недостаточное количество кислорода, из-за чего его работа нарушается.

По словам кардиолога, из-за гипоксии мозга у человека могут развиться проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала другую опасность храпа. Она предупредила, что храпящие подвержены опасности потерять зрение.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников перечислил другие проблемы, вызываемые храпом. К ним он отнес ожирение, повышение давления и снижение потенции.

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