Россиянам назвали неочевидную опасность храпа

Кардиолог Беленков: Храп может привести к нарушениям работы мозга

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидную опасность храпа. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что этот симптом может привести к нарушениям работы мозга.

Беленков объяснил, что речь идет, в частности, о ночной задержке дыхания во время сна — ночном апноэ. Если эти задержки происходят каждую ночь, то мозг получает недостаточное количество кислорода, из-за чего его работа нарушается.

По словам кардиолога, из-за гипоксии мозга у человека могут развиться проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала другую опасность храпа. Она предупредила, что храпящие подвержены опасности потерять зрение.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников перечислил другие проблемы, вызываемые храпом. К ним он отнес ожирение, повышение давления и снижение потенции.