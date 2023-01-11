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14:02, 11 января 2023Интернет и СМИ

Малышева раскрыла связь храпа и слепоты

Врач Малышева рассказала, что храпящие люди в 11 раз больше подвержены опасности ослепнуть

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли связь храпа и слепоты. Эксперты рассказали, что храпящие люди подвержены опасности заболеть глаукомой и потерять зрение. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам специалистов, в Китае в течение 11 лет проводилось исследование с участием 500 тысяч человек, которое показало, что храп может быть связан с возможным развитием глаукомы. «Люди, которые храпят во сне и страдают внезапной остановкой дыхания, в 11 раз больше подвержены опасности иметь глаукому и ослепнуть», — озвучил Коновалов результаты работы.

«Глаукома — это болезнь повышенного внутриглазного давления», — объяснила Малышева. В результате заболевания страдает зрительный нерв, из-за чего может случиться частичная или полная слепота, добавил офтальмолог.

Ранее врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасных последствиях храпа. Среди них специалист перечислил повышение давления и сахара, а также снижение мужской потенции.

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Олег Давыдов
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