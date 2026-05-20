«АвтоВАЗ» представит улучшенную модель

10:08, 20 мая 2026

«АвтоВАЗ» представит улучшенную Lada Niva Legend на ПМЭФ
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Концерн «АвтоВАЗ» собирается представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в начале июня, улучшенную модель Lada Niva Legend. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Автомобиль со значительным рядом технических и эргономических улучшений станет частью традиционной уличной экспозиции. Детальная информация о машине появится позже.

Также там покажут один из первых выпущенных в 1970 году ВАЗ-2101 из коллекции музея «АвтоВАЗа», новейший кроссовер Lada Azimut, производство которого стартует в третьем квартале 2026 года.

Кроме того, в тематической зоне «ВиноГрад» будут выставлены спортивные автомобили: гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR, которые символизируют 55-летнюю автоспортивную историю бренда. А на стенде города Санкт-Петербург представят Lada Iskra, носящую одно имя с операцией по прорыву блокады Ленинграда.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

