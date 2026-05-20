В России впервые осудили женщину за самовольное оставление части

В Москве уроженке Горловки дали 5 лет колонии за самовольное оставление части

В России впервые осудили женщину по статье за самовольное оставление части. Об этом сообщило адвокатское бюро «Гребенюк и партнеры» в своем Telegram-канале.

Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд. Он признал виновной уроженку Горловки Дарью Безручко по статье о самовольном оставлении части. Она получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным канала, адвокат Безручко обратила внимание на то, что этот же суд рассматривает административное дело о признании мобилизации фигурантки незаконной. На заседаниях женщина заявляла о своей невиновности. «Меня туда потащили обманом. Я не знала, куда я шла», — говорила она.

Кроме того, по словам адвоката, Безручко получила российское гражданство позже, чем командир части подписал приказ о ее мобилизации. Он отметил, что признать ее военнослужащей по контракту также невозможно, потому что в материалах дела отсутствуют сведения о военном контракте. Защитник заявил, что его доверительница находилась в воинской части и осуществляла там работу по хозяйственной деятельности. «Это не придает ей статус военнослужащей», — подчеркнул он.

