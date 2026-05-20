Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 20 мая 2026Силовые структуры

В России впервые осудили женщину за самовольное оставление части

В Москве уроженке Горловки дали 5 лет колонии за самовольное оставление части
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В России впервые осудили женщину по статье за самовольное оставление части. Об этом сообщило адвокатское бюро «Гребенюк и партнеры» в своем Telegram-канале.

Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд. Он признал виновной уроженку Горловки Дарью Безручко по статье о самовольном оставлении части. Она получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным канала, адвокат Безручко обратила внимание на то, что этот же суд рассматривает административное дело о признании мобилизации фигурантки незаконной. На заседаниях женщина заявляла о своей невиновности. «Меня туда потащили обманом. Я не знала, куда я шла», — говорила она.

Кроме того, по словам адвоката, Безручко получила российское гражданство позже, чем командир части подписал приказ о ее мобилизации. Он отметил, что признать ее военнослужащей по контракту также невозможно, потому что в материалах дела отсутствуют сведения о военном контракте. Защитник заявил, что его доверительница находилась в воинской части и осуществляла там работу по хозяйственной деятельности. «Это не придает ей статус военнослужащей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Челябинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении контрактника, который самовольно оставил воинскую часть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным

    Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине

    Песков сделал заявление о продолжении СВО

    Песков допустил встречу Путина и Трампа

    Толкнувшей ребенка на пути в метро россиянке вынесли приговор

    В Кремле рассказали подробности визита спецпосланника Трампа в Москву

    Россиянку без признаков жизни нашли под окнами высотки

    Российский игрок сравнил уровень жизни на родине и в Дании

    Россияне начали скупать один тип жилья

    Раскрыты темы чаепития Путина с Си

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok