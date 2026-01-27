Реклама

17:44, 27 января 2026Силовые структуры

Российский контрактник взял отпуск на службе и пропал почти на год

Контрактник из Челябинска получил 5,5 года, оставив воинскую часть на 8 месяцев
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Челябинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении контрактника, который самовольно оставил воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Челябинской области во вторник, 27 января.

Как установил суд, военный получил отпуск на период с 18 по 31 января 2025 года, но вовремя к месту службы не вернулся. Он проводил время дома по своему усмотрению, пока не был задержан группой розыска спустя восемь месяцев — 5 октября.

Сегодня суд признал контрактника виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации») УК РФ и приговорил к 5,5 года колонии. Сам он свою вину также признал.

Ранее сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса.

