Российский контрактник ушел из воинской части в наркобизнес

ФСБ: Задержан оставивший часть в Волгоградской области контрактник-наркодилер

Сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

У военнослужащего изъяли почти 400 граммов синтетического наркотика МДМА, которые он собирался сбыть через закладки-тайники. С этой целью мужчина ушел с места службы.

ФСБ установила, что в 2023 году он был осужден на 2 года 10 месяцев заключения за кражи. В колонии строгого режима при отбытии наказания мужчина летом 2024 года заключил контракт с Минобороны России сроком на год, а, оказавшись в воинской части, сбежал оттуда. В отношении него военные следователи возбудили уголовные дела по статям 337 («Самовольное оставление места службы») и 228.1 («Незаконный оборот наркотических средств») УК РФ.

9 июня в Волгоградской области контрактник сбежал из части и напал с автоматом на двоих молодых людей. Предполагалось, что мотивом для совершения злодеяния стала ревность.