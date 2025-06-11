Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 11 июня 2025Силовые структуры

Российский контрактник ушел из воинской части в наркобизнес

ФСБ: Задержан оставивший часть в Волгоградской области контрактник-наркодилер
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

У военнослужащего изъяли почти 400 граммов синтетического наркотика МДМА, которые он собирался сбыть через закладки-тайники. С этой целью мужчина ушел с места службы.

ФСБ установила, что в 2023 году он был осужден на 2 года 10 месяцев заключения за кражи. В колонии строгого режима при отбытии наказания мужчина летом 2024 года заключил контракт с Минобороны России сроком на год, а, оказавшись в воинской части, сбежал оттуда. В отношении него военные следователи возбудили уголовные дела по статям 337 («Самовольное оставление места службы») и 228.1 («Незаконный оборот наркотических средств») УК РФ.

9 июня в Волгоградской области контрактник сбежал из части и напал с автоматом на двоих молодых людей. Предполагалось, что мотивом для совершения злодеяния стала ревность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

    Банк России предупредил об опасности криптообменников

    Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

    В Германии сообщили о падении импорта из России в 20 раз

    В Германии объяснили стремление СДПГ к диалогу с Россией

    Лечившегося в психиатрической больнице российского комика заподозрили в разводе

    Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

    В России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости