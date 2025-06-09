Контрактник из ревности расстрелял двоих парней

В Волгоградской области контрактник сбежал из части и расстрелял 2 парней

В Волгоградской области контрактник Максим Валькович сбежал из военской части и расстрелял из автомата двоих парней на почве ревности. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, Валькович уличил свою супругу в измене. После этого военнослужащий назначил встречу предполагаемому сопернику на окраине города Петров Вал, уроженцами которого являются все участники истории. Тот вместо себя прислал двоих знакомых — Шамиля и Артема.

Валькович ради встречи сбежал из воинской части, взяв с собой автомат. С парнями разговор не сложился, после чего контрактник расстрелял оппонентов. Пострадавших госпитализировали, один из них находится в реанимации.

Контрактника объявили в розыск. Официальной информации об инциденте нет.

Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли пленных российских солдат в селе Разлив на южнодонецком направлении. Спасенная из населенного пункта женщина уточнила, что все это произошло на улице на глазах у людей.