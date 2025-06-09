Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:21, 9 июня 2025Россия

Контрактник из ревности расстрелял двоих парней

В Волгоградской области контрактник сбежал из части и расстрелял 2 парней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В Волгоградской области контрактник Максим Валькович сбежал из военской части и расстрелял из автомата двоих парней на почве ревности. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, Валькович уличил свою супругу в измене. После этого военнослужащий назначил встречу предполагаемому сопернику на окраине города Петров Вал, уроженцами которого являются все участники истории. Тот вместо себя прислал двоих знакомых — Шамиля и Артема.

Валькович ради встречи сбежал из воинской части, взяв с собой автомат. С парнями разговор не сложился, после чего контрактник расстрелял оппонентов. Пострадавших госпитализировали, один из них находится в реанимации.

Контрактника объявили в розыск. Официальной информации об инциденте нет.

Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли пленных российских солдат в селе Разлив на южнодонецком направлении. Спасенная из населенного пункта женщина уточнила, что все это произошло на улице на глазах у людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российских регионах начали штрафовать за публикацию прилетов БПЛА

    Иностранцам захотели запрещать въезд в страну за оскорбление России

    Военблогер сообщил о ракетном ударе по двум областям Украины

    Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес «от нашествия мигрантов»

    Найден ключ к предотвращению развития рака из воспаления

    Людей с бессонницей предупредили о повышенном риске трех видов рака

    Учительница занялась сексом с учеником в своей спальне и лишилась лицензии на преподавание

    Усик предложил Трампу пожить неделю на Украине

    Сын бойца ВСУ убил мать и сестру

    В России заявили о начале денацификации Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости