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14:36, 11 июня 2025Силовые структуры

Оружие открывшего стрельбу по россиянам контрактника попало на видео

МВД показало автомат контрактника, расстрелявшего двух жителей Петрова Вала
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Контрактник из ревности расстрелял двоих парней

Оружие, которое использовал 33-летний контрактник для стрельбы по двум жителям города Петров Вал, попало на видео. Ролик предоставили «Ленте.ру» в главке МВД России по Волгоградской области.

На кадрах виден автомат, лежащий на земле. Его уже изъяли.

Ранее, 8 июня, контрактник сбежал из воинской части и напал с оружием на молодых людей. По предварительной информации, мотивом преступления послужила ревность к супруге: военный уличил ее в измене и вызвал на встречу предполагаемого соперника. Сейчас один из пострадавших находится в реанимации, а второй — в стационаре больницы.

Открывший стрельбу по ним задержан. До этого его три дня искали сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, министерства обороны и комендатуры местного гарнизона.

Вот это да!
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