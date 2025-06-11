Открывший стрельбу по россиянам контрактник попался

МВД: Задержан контрактник, стрелявший в двух жителей Волгоградской области

Стало известно о состоянии россиян после нападения с оружием сбежавшего контрактника

Начало событий в новости Стало известно о состоянии россиян после нападения с оружием сбежавшего контрактника

В Камышине задержали подозреваемого в стрельбе по двум жителям города Петров Вал Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

33-летнего стрелявшего три дня разыскивали сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона.

8 июня контрактник сбежал из военной части и напал с автоматом на двоих молодых людей.

Один из них находится в реанимации, второй — в стационаре больницы.

По предварительным данным, что мотивом преступления стала ревность: военный уличил супругу в измене и вызвал на встречу предполагаемого соперника.