Открывший стрельбу по россиянам контрактник попался

В Камышине задержали подозреваемого в стрельбе по двум жителям города Петров Вал Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.
33-летнего стрелявшего три дня разыскивали сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона.
8 июня контрактник сбежал из военной части и напал с автоматом на двоих молодых людей.
Один из них находится в реанимации, второй — в стационаре больницы.
По предварительным данным, что мотивом преступления стала ревность: военный уличил супругу в измене и вызвал на встречу предполагаемого соперника.