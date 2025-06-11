Стало известно о состоянии россиян после нападения с оружием сбежавшего контрактника

Пострадавшего после нападения сбежавшего бойца волгоградца перевели в реанимацию

Житель города Петров Вал Волгоградской области, на которого с оружием напал сбежавший из части контрактник, был переведен в реанимацию, состояние другого пострадавшего не так критично, он продолжает лечение в стационаре. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным российского издания, раненого мужчину санитарной авиацией планируют доставить в Волгоград. Его уже прооперировали, медики расценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Другой гражданин, получивший серьезное ранение нижней конечности, пока остается в травматологии горбольницы Камышина, разузнал V1.ru.

Преступника, который пытался расправиться с жителями Петрова Вала, еще не нашли. Ориентировку на его поиск распространили по райотделам полиции. Сообщалось, что в прошлом мужчина отбывал наказание за вымогательство и грабеж в исправительной колонии №9 в Суровикинском районе.

9 июня в Волгоградской области контрактник сбежал из части и напал с автоматом на двоих молодых людей. Предполагалось, что мотивом для совершения злодеяния стала ревность.

Удалось выяснить, что военный уличил свою супругу в измене. После этого он назначил встречу предполагаемому сопернику на окраине города.