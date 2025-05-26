ВСУ расстреляли пленных солдат России в Разливе на южнодонецком направлении

Украинские военные расстреляли пленных солдат России в селе Разлив на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спасенную из населенного пункта женщину.

«Мы слышим утром — перестрелка. Я говорю: "Ой, сын, не ходи пока управляться [с хозяйством]. Пусть отстреляются, успокоятся". Потом успокоилась эта перестрелка вся. Сын пошел (...) Заходит обратно в дом и говорит: "Мам, эта самая украинская армия расстреляла российских двух солдат"», — рассказала очевидица.

Женщина уточнила, что все это произошло на улице на глазах у людей. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие преступление, проживали в соседнем доме.

25 апреля стало известно, что ВСУ расправились с двумя группами своих же солдат из-за отступления в районе Горнали Курской области. Населенный пункт оставался последним на территории российского региона, который контролировал противник до его окончательного освобождения.