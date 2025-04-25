Стало известно о расстреле ВСУ своих солдат при попытке сдаться в Курской области

ТАСС: ВСУ расправились с двумя группами солдат при попытке сдаться у Горналя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расправились с двумя группами своих же солдат из-за отступления в районе Горнали Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства сообщил о расстреле ВСУ двух групп своих же солдат в Горнали. Населенный пункт остается последним на территории Курской области, который пока контролирует противник.

Днем ранее, 24 апреля, сообщалось о попытке ВСУ перебросить новые резервы в курский Горналь. Командование ВСУ пыталось завести несколько штурмовых групп на бронетехнике, но они были уничтожены российскими военными.

В тот же день стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области. До этого российские военные обратили в бегство часть подразделений ВСУ в Горнале и освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, штурм которого продолжался более десяти дней.