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07:44, 25 апреля 2025Россия

Стало известно о расстреле ВСУ своих солдат при попытке сдаться в Курской области

ТАСС: ВСУ расправились с двумя группами солдат при попытке сдаться у Горналя
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расправились с двумя группами своих же солдат из-за отступления в районе Горнали Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства сообщил о расстреле ВСУ двух групп своих же солдат в Горнали. Населенный пункт остается последним на территории Курской области, который пока контролирует противник.

Днем ранее, 24 апреля, сообщалось о попытке ВСУ перебросить новые резервы в курский Горналь. Командование ВСУ пыталось завести несколько штурмовых групп на бронетехнике, но они были уничтожены российскими военными.

В тот же день стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области. До этого российские военные обратили в бегство часть подразделений ВСУ в Горнале и освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, штурм которого продолжался более десяти дней.

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