10:20, 20 мая 2026Россия

Стало известно о смертях двух школьниц с разницей в день в российском регионе

Майя Назарова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Двух школьниц без признаков жизни нашли в Богучанском районе в Красноярском крае с разницей в день. О смертях подростков стало известно порталу Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, трагедии с учащимися произошли в поселке Пинчуга и селе Богучаны 18 и 19 мая.

Как пишет Ngs24.ru, школьницу из села Богучаны поймали с телефоном на пробном экзамене. Учитель в унизительной форме предупредил девочку о последствиях ее поступка. После окончания занятий несовершеннолетняя искалечила себя, спасти ее не удалось.

Вторая девочка, по предварительным данным, подвергалась нападкам отчима. Она говорила, что взрослый неоднократно ее бил. На проблему подростка не обратили внимание. Ее нашли без признаков жизни в доме.

Следователи начали выяснять другие обстоятельства инцидентов.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда без признаков жизни.

