Появились кадры драки с вооруженными палками и метлами цыганами в российском регионе

Опубликованы кадры массовой драки цыганок с жительницами Волгоградской области

В сети появились кадры массовой драки вооруженных палками и метлами цыганок с жительницами села Солодушино в Николаевском районе Волгоградской области. Видео опубликовал 102.ru.

На кадрах видно, как цыгане кричат на жителей, после чего нападают на них, цепляя женщин за волосы. Сначала они бьют их кулаками, но позже берут палки и метла и наносят удары предметами. В драке также приняли участие несколько мужчин.

По словам очевидцев, причиной конфликта стали законы, которые ввели цыгане против сельчан. В частности, они запретили местным жителям гулять в парке, объявив его своей территорией. Конфликт, как утверждают очевидцы, начался после того, как цыгане набросились на 12-летнюю девочку, которая гуляла по аллее.

Массовая драка селе Солодушино произошла 19 мая. Местные власти заявили, что виноваты обе стороны конфликта. По информации главы Солодушинского сельского поселения Елены Токаревой, дети местных жителей и цыган поругались между собой в парке, после чего матери начали отстаивать честь несовершеннолетних и их ссора быстро переросла в потасовку.