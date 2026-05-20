В Кремле рассказали о ходе переговоров Си и Путина

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли позитивно, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.
«В целом позитивно», — сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
До этого Путин заявил, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.