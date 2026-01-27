Реклама

Из жизни
09:03, 27 января 2026Из жизни

Признанная умершей после аварии женщина ожила

В Бразилии женщина ожила после того, как ее признали умершей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mark Kuipers / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии пострадавшая в ДТП женщина ожила после того, как ее признали умершей. Об этом сообщает Need To Know.

Фернанду Кристина Поликарпо сбил автомобиль, когда она пересекала скоростную трассу SP-294 в Сан-Паулу. Первый прибывший на место аварии парамедик констатировал смерть и распорядился отправить женщину в морг. Тело накрыли термоодеялом прямо на дороге. Однако второй парамедик, которого вызвали для эвакуации тела, обнаружил, что Поликарпо жива. Он заметил, что, несмотря на многочисленные травмы женщина дышит, и начал реанимацию.

Мать Фернанду, которую успели известить о смерти дочери, пережила шок, когда ей сообщили, что она ожива. Она убеждена, что промедление с оказанием помощи усугубило состояние девушки, получившей травму головы. Водитель, сдавший тест на алкоголь в крови, утверждает, что Поликарпо неожиданно вышла на дорогу.

Сейчас пострадавшая находится в больнице города Бауру. Ее состояние улучшается. Врачи планируют прекратить вентиляцию легких в ближайшие дни. Парамедик, допустивший ошибку, отстранен от работы на время внутреннего расследования.

Ранее сообщалось, что власти американского города Саутфилд согласились выплатить 3,25 миллиона долларов (255 миллионов рублей) семье девушки, которую ошибочно отправили в морг. Она очнулась в мешке для трупов.

