09:04, 15 января 2026

Девушка очнулась в морге в мешке для трупов

Associated Press: В США 20-летнюю девушку ошибочно отправили в морг
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ed White / AP

Власти американского города Саутфилд, расположенного в пригороде Детройта, штат Мичиган, согласились выплатить 3,25 миллиона долларов (255 миллионов рублей) семье девушки, которую ошибочно отправили в морг. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2020 году. Родственники 20-летней Тимеши Бошам, страдавшей от церебрального паралича, вызвали скорую помощь, потому что девушка задыхалась. Медики попытались ее реанимировать, а затем констатировали смерть.

Девушка очнулась в мешке для трупов. Когда сотрудники морга открыли его, то увидели, что она жива и с трудом дышит. Ее немедленно доставили в больницу, но она так и не поправилась. Спустя два месяца ее не стало.

По мнению медицинских экспертов, девушку можно было спасти, если бы ее не отправили в морг, а немедленно госпитализировали. Ее родственники несколько лет судились с городскими властями и в итоге достигли досудебного соглашения.

Ранее в США пенсионерка провела в мешке для трупов два часа, когда сотрудники морга обнаружили, что она дышит и у нее есть сердцебиение. После того как женщина «ожила», ее экстренно госпитализировали.

