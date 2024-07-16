Женщина «ожила» в морге после двух часов в мешке для трупов

В США признанная умершей женщина ожила в морге

Признанная умершей пенсионерка из США оказалась жива после того, как ее доставили в морг. Об этом пишет Daily Mail.

82-летняя Джанет Балдуччи попала в дом престарелых Water's Edge Rehab and Nursing Center в окрестностях Нью-Йорка после неожиданной травмы из-за падения в августе 2022 года. Первые несколько месяцев Балдуччи чувствовала себя хорошо, однако поздней осенью ее состояние стало ухудшаться: у нее пропал аппетит и появилась хроническая усталость. 3 февраля 2023 года медсестра обнаружила, что Балдуччи находится без сознания и не реагирует на внешние стимулы. Женщина пережила ночь, но утром 4 февраля медсестра не смогла прощупать пульс и пришла к выводу, что Балдуччи не стало.

Пенсионерку подготовили к транспортировке и поместили в мешок для трупов. Она провела в нем уже два часа, когда сотрудники морга обнаружили, что Балдуччи дышит и у нее есть сердцебиение. После того как женщина «ожила», ее экстренно госпитализировали. Выяснилось, что у нее тромбоз глубоких вен, он и стал причиной ее плохого самочувствия. После госпитализации женщина прожила меньше суток.

Теперь сыновья Балдуччи подали судебный иск против дома престарелых, обвинив администрацию и сотрудников в халатности и пренебрежительном отношении к резидентам. Они считают, что мать прожила бы дольше, если бы ей вовремя оказали помощь.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы по ошибке отправили его в морг в мешке для трупов. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: его глаза были открыты, и он дышал.