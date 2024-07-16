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18:34, 16 июля 2024Из жизни

Женщина «ожила» в морге после двух часов в мешке для трупов

В США признанная умершей женщина ожила в морге

Фото: Pascal Deloche / Godong / Globallookpress.com

Признанная умершей пенсионерка из США оказалась жива после того, как ее доставили в морг. Об этом пишет Daily Mail.

82-летняя Джанет Балдуччи попала в дом престарелых Water's Edge Rehab and Nursing Center в окрестностях Нью-Йорка после неожиданной травмы из-за падения в августе 2022 года. Первые несколько месяцев Балдуччи чувствовала себя хорошо, однако поздней осенью ее состояние стало ухудшаться: у нее пропал аппетит и появилась хроническая усталость. 3 февраля 2023 года медсестра обнаружила, что Балдуччи находится без сознания и не реагирует на внешние стимулы. Женщина пережила ночь, но утром 4 февраля медсестра не смогла прощупать пульс и пришла к выводу, что Балдуччи не стало.

Пенсионерку подготовили к транспортировке и поместили в мешок для трупов. Она провела в нем уже два часа, когда сотрудники морга обнаружили, что Балдуччи дышит и у нее есть сердцебиение. После того как женщина «ожила», ее экстренно госпитализировали. Выяснилось, что у нее тромбоз глубоких вен, он и стал причиной ее плохого самочувствия. После госпитализации женщина прожила меньше суток.

Теперь сыновья Балдуччи подали судебный иск против дома престарелых, обвинив администрацию и сотрудников в халатности и пренебрежительном отношении к резидентам. Они считают, что мать прожила бы дольше, если бы ей вовремя оказали помощь.

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Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы по ошибке отправили его в морг в мешке для трупов. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: его глаза были открыты, и он дышал.

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      Антонина Черташ
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