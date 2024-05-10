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21:18, 10 мая 2024Спорт

Мбаппе ушел из ПСЖ

Французский футболист Килиан Мбаппе объявил из ПСЖ

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети X объявил об уходе из команды.

«Я не собираюсь продлевать контракт и закончу свое приключение через несколько недель», — написал футболист. При этом он не назвал новую команду.

19 февраля Marca сообщила о договоренности Мбаппе с мадридским «Реалом». Стороны заключили соглашение на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года. До этого, летом 2023 года, Макрон просил футболиста остаться в команде как минимум до Олимпийских игр в Париже.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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