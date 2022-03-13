Стало известно о переходе самого дорогого футболиста мира в «Реал»

Журналист Альварес сообщил, что футболист Мбаппе подписал контракт с «Реалом» 30 января

Нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом в Twitter сообщил журналист Marca Рамон Альварес.

По информации источника, соглашение о переходе было подписано 30 января. Со стороны футболиста присутствовал юрист, а «Реал» представляли гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес. Также стало известно, что футболист попросил официально представить его после окончания текущего сезона.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Форвард выступает за парижский клуб с 2017 года. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка французской лиги. Нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2022-го.