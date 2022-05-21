ПСЖ удержал Мбаппе

ПСЖ объявил о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» объявил о продлении контракта с французским нападающим клуба Килианом Мбаппе. Об этом сообщается на сайте парижан.

ПСЖ удалось удержать 23-летнего форварда, которым активно интересовался мадридский «Реал». Новый контракт рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года.

«Убежден, что здесь я смогу развиваться дальше и смогу демонстрировать футбол самого высокого уровня», — отметил сам футболист. Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес признался в беседе с игроками, что клуб не подпишет контракт с Мбаппе.

СМИ неоднократно сообщали о стремлении Мбаппе присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента. Форвард выступал за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.