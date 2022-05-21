Трансфер Мбаппе в «Реал» оказался под угрозой срыва

Президент «Реала» Перес сказал игрокам, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в клуб

Трансфер французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге в Twitter.

«Мне только что рассказали, что [президент "Реала"] Флорентино Перес сказал игрокам вечером в раздевалке, что Мбаппе не перейдет», — написал Балаге. При этом он предложил дождаться официального заявления от футболиста, прежде чем что-либо подтвердить.

Ранее Goal сообщал, что стороны достигли соглашения, и Мбаппе присоединится к мадридскому клубу летом после окончания срока действия контракта с ПСЖ, который рассчитан до 30 июня. О трансфере нападающего планировалось объявить после финала Лиги чемпионов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.